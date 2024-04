Malgré de bons rendements et des actifs diversifiés, les investisseurs boudent les SCPI

Moins de bureaux, plus d’investissements à l’étranger… Les sociétés civiles de placement immobilier se diversifient. Côté rendement, une étude de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière montre qu’ils se maintiennent malgré des vents contraires. En 2023, les investisseurs ont néanmoins ralenti leurs placements sur ces fonds immobiliers.

+4,52 % en moyenne. Le rendement des SCPI est resté compétitif en 2023. Une étude de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière (IEIF) assure même que certaines d’entre elles affichent des taux de distribution dépassant les 7 et 8 %. Pourtant, l’an dernier, les SCPI ont résisté à un environnement "particulièrement défavorable", déplorent les auteurs de l’étude : "La fin de la politique ultra-accommodante des banques centrales a pesé sur les valorisations des actifs immobiliers avec, comme conséquence, une révision à la baisse des valeurs de reconstitution et, de facto, du prix de souscription de nombreuses SCPI, confrontant les associés à une situation inédite après trente ans de progression".

Moins d’investisseurs

Résultat, après un record enregistré en 2022, la collecte nette a reculé de 44 % en 2023, pour chuter à 5,7 milliards d’euros. L’IEIF souligne également que l’an dernier, sur les 116 SCPI analysées, 32 ont vu le prix de leur part baisser. "Les SCPI qui avaient recours au crédit pour acheter des immeubles ont été très affectées par la remontée des taux d’intérêt", commentent les auteurs de l’étude.

Même s’il s’agit d’un placement de "très long terme", l’Association française des sociétés de placement immobilier reconnaît que les ordres de rachat ont triplé au troisième trimestre par rapport au premier. Ils atteignent 1,7 milliard d’euros sur cette période. L’association précise que cette crise ne vient pas des épargnants particuliers, mais davantage de compagnies d’assurances qui ont retiré des fonds. Or, l’étude montre que les souscriptions ne compensent pas ces demandes de retrait. Le délai d’attente pour revendre les parts de certaines SCPI se rallonge.

Des placements diversifiés

Si les professionnels ne cachent pas cette légère crise, ils se montrent optimistes pour la suite. La "pierre-papier" se diversifie de plus en plus. Certes, l’immobilier de bureau reste l'actif le plus recherché, avec 38 % de leur investissement total. Mais il représentait encore 67 % des actifs en 2017, affirme l’étude. Le secteur de l'immobilier de santé suit en représentant 18 % du total, Viennent ensuite les commerces (900 millions d'euros d’actifs), la logistique (855 millions d'euros) et l'hôtellerie (500 millions d'euros).

Selon les chiffres de l'Association française des sociétés de placement immobilier, le taux de distribution a grimpé en moyenne de 5,9 % pour les SCPI spécialisées dans la logistique et les locaux d'activité, de 5,5 % pour celles qui sont déjà diversifiées, de 5,1 % pour les SCPI spécialisées dans les hôtels, le tourisme et les loisirs ou encore de 4,6 % pour les SCPI de commerces. Les SCPI de bureaux, en perte de vitesse, ont enregistré un rendement de 4,1 %.

La diversification se joue également sur le plan géographique : 45 % des investissements se font dans la zone euro (Allemagne, Espagne et Pays-Bas en tête). Un niveau jamais atteint auparavant, décrit l’IEIF. La province (31 %), la région parisienne (14 %) et Paris (10 % seulement) suivent derrière.