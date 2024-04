Malgré l'inflation, 51 % des Français déclarent au moins un don aux associations en 2023

Selon le baromètre de la solidarité publié par Ipsos ce jeudi 25 avril, plus de la moitié des Français ont réalisé au moins un don en 2023. Malgré l'inflation, le chiffre est en légère hausse par rapport à l'année dernière. Jeunes donateurs, hausse du montant moyen, aide aux personnes démunies… Cette année, de nouvelles tendances se dégagent.

Malgré l’inflation, une croissance économique en berne et une baisse de leur pouvoir d'achat, les Français restent généreux et fidèles à leurs valeurs de solidarité. 51 % ont réalisé au moins un don en 2023, en hausse d'un point par rapport à l'année dernière, révèle ce jeudi 25 avril le baromètre de la solidarité réalisé par Ipsos pour la Fondation des apprentis d'Auteuil. Pourtant, 58 % des sondés indiquent avoir été fortement (38 %) et très fortement (20 %) impactés par l'inflation au cours des deux dernières années.

Cette étude a été conduite auprès de 1 000 personnes représentatives de la population française, âgée de 18 ans et plus, et 500 personnes disposant de "très hauts revenus", dont le revenu annuel net du foyer est supérieur à 120 000 euros et avec moins de 2 % des foyers fiscaux. L'enquête a été menée entre le 19 février et le 5 mars 2024, via internet.

Les jeunes sont d'importants donateurs

Plusieurs tendances peuvent être dégagées. Concernant le profil des donateurs, le baromètre souligne que cette année encore, la part des moins de 35 ans reste importante : 56 % (+1 point par rapport à l'année précédente). Un chiffre qui confirme la dynamique observée depuis quelque temps sur leur place parmi les donateurs (+33 % de jeunes donateurs en trois ans). Malgré tout, les seniors (65 ans et plus) restent ceux qui donnent le plus : ils sont 57 % en 2023.

Au niveau des classes socio-professionnelles, le baromètre indique que huit Français sur 10 (81 %) disposant de très hauts revenus affirment avoir fait un don, une proportion record depuis la création du baromètre en 2019. Par ailleurs, même les Français dont le foyer a des revenus inférieurs à 15 000 euros nets par an déclarent avoir fait au moins un don. Ils étaient 43 % en 2023, une part en hausse de 23 % en trois ans.

"L'aide aux personnes démunies"

D'autres changements sont à noter pour cette cinquième édition du baromètre, notamment à propos du montant moyen des dons. Celui-ci augmente de 11,4 % pour l'ensemble des Français atteignant 371 euros par donateur. Le constat est similaire pour le montant moyen des dons aux Français disposant de hauts revenus, qui s'élève à 2 686 euros en 2023. Il s'agit du plus haut niveau enregistré depuis le début du baromètre, dépassant de 9 % le montant record enregistré pour 2020, au début de la crise sanitaire.

Parmi les principales raisons de souhaiter donner davantage cette année, on retrouve les besoins en hausse des associations (48 %), et une forte inquiétude vis-à-vis de l’avenir des autres ou une prise de conscience des besoins (37 %). Parmi ceux qui prévoient de donner moins, la plupart le justifient à nouveau par la baisse de leur pouvoir d’achat et leur inquiétude vis-à-vis de la hausse des prix.

Enfin, le Baromètre signale que pour la première fois, "la santé et la recherche médicale" perdent la tête du classement des causes pour lesquelles les Français projettent d’effectuer des dons (-1 point), cédant la place à "l’aide aux personnes démunies" qui devient la cause pour laquelle ils veulent le plus donner (38 %, +6 points) cette année. "La défense des animaux" (28 %), "l'enfance, la jeunesse et l'éducation" (24 %) ou encore "le handicap" (20%) sont également des causes importantes aux yeux des Français.