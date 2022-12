MaPrimeRénov' : les plafonds de l'aide rehaussés au 1er février 2023 en raison de l'inflation

Mise en place en 2020 et pilotée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah), MaPrimeRénov', dotée d'un budget de 2,5 milliards d'euros en 2023, vise à aider les Français, quel que soit leur revenu, à rénover leur logement pour réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre. "Ces moyens renforcés permettront de soutenir en priorité les rénovations les plus performantes et d'accentuer le soutien aux ménages modestes" à partir du 1er février 2023, peut-on également lire dans le document.