Mauvaises pratiques, flambée des prix : les litiges auprès du Médiateur de l'énergie explosent en France

Selon le Médiateur de l'énergie, si le nombre de litiges a explosé, cela "s’explique essentiellement par les mauvaises pratiques de certains fournisseurs, souvent cumulées à un traitement défaillant des réclamations des clients", écrit-il dans son rapport. Par ailleurs, "la forte hausse des prix a également conduit les consommateurs à être plus attentifs à leurs factures d’énergie, et à plus souvent les contester", analysent les services du Médiateur.

Le taux de litiges (pour 100.000 contrats résidentiels) est en moyenne de 78, mais cela grimpe chez certains mauvais élèves comme Ohm Energie (416), Greenyellow (326) et Mint Energie (261). À l'inverse, les mieux classés sont Ilek (45), EDF (47) et Engie (74).