La redevance audiovisuelle supprimée dès cette année ?

À Bercy, on confirme que "l'objectif" est en effet d'entériner cette suppression "en 2022", via le projet de loi de finances rectificative (PLFR) qui sera présenté après les élections législatives de juin. Le mécanisme qui remplacera ce mode de financement n'a pas encore été précisé. Cette question a été au cœur d'une mission de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires culturelles, mandatée en octobre dernier par l'exécutif.