Boisson traditionnelle du petit-déjeuner, le jus d'orange se trouve de plus en plus menacé. Les plus grands producteurs mondiaux font face aux conséquences du changement climatique et à une maladie du "dragon jaune" touchant les fruitiers. Hausse des prix, pénuries, le marché international se trouve déstabilisé depuis plusieurs années, avec une situation qui tend à s'aggraver.

Dans les rayons des supermarchés, de très nombreux produits ont été touchés par l'inflation ces deux dernières années. Le jus d'orange ne fait pas exception et fait même face à une crise inédite. "Les cours du jus d'orange s'envolent", rapportent ainsi Les Echos, soulignant que sur les marchés mondiaux, le jus concentré de cet agrume a récemment atteint un "nouveau record historique".

Maladie du "dragon jaune" et changement climatique

Les principaux pays producteurs d'orange font face à des difficultés majeures. À commencer par les États-Unis, dont les arbres fruitiers floridiens sont touchés depuis plusieurs années par une maladie bactérienne ravageant les agrumes. Le huanglongbing, surnommé "maladie du dragon jaune" se révèle à l'heure actuelle incurable. Elle affaiblit les arbres, diminue leurs rendements et contribue à accentuer l’acidité des fruits, ce qui les rend immangeables. Des géants de l'agrochimie reconnaissent qu'ils sont démunis, bien s'ils poursuivent leurs recherches pour trouver un traitement. Le risque "n’est pas une raréfaction de la denrée ou une augmentation de son coût, mais bel et bien celui d’une totale disparition", glisse la firme Bayer.

La Floride n'est malheureusement pas la seule région concernée puisque le Brésil, premier producteur mondial d'orange, lutte également contre cette maladie. Pour le moment, l'Europe demeure épargnée, mais la production sur le Vieux continent n'est pas suffisant pour couvrir la chute des rendements observée à travers le monde. A fortiori dans un contexte ou les aléas météorologiques et le changement climatique viennent fragiliser un marché déjà très fébrile.

Si nombre d'orangers font les frais du huanglongbing, ils ont aussi été touchés de plein fouet par une série de catastrophes. Les plantations floridiennes ont par exemple subi en l'espace de quelques années l'ouragan Ian (en 2022), faisant suite à l'ouragan Irma (qui avait déferlé en 2017). Les pertes pour les producteurs ont été estimées à plusieurs centaines de millions de dollars.

L'Union interprofessionnelle des jus de fruits mettait déjà en garde l'an passé au sujet de la crise observé sur le marché de l'orange. Elle évoquait les sécheresses qui ont affecté la production mexicaine et espagnole, auxquelles il faut ajouter cette année celles qui touchent l'état brésilien de São Paulo. Le Monde relaie des estimations fournies par les professionnels du secteur et note qu'après une année 2023 marquée par des tensions et une production très faible, la situation devrait encore s'aggraver en 2024, avec une baisse attendue de l'ordre de 25%. Ces aléas (qui font flamber les cours) se trouvent amplifiés par le changement climatique : les chercheurs expliquent en effet qu'il multiplie la fréquence et l'intensité des phénomènes météo extrêmes.

Chez les producteurs de jus d'orange, la préoccupation est palpable et le terme de "crise" est clairement avancé. Le Guardian indique que l'Association internationale des jus de fruits et légumes fait actuellement pression pour obtenir une évolution des normes et permettre l'ajout d'autres fruits dans les bouteilles de jus d'orange. Parmi les pistes avancées, on note aussi que figure l'utilisation de mandarines en plus des oranges. Dans les rayons, les conséquences de cette situation sont déjà visibles puisque au-delà des prix en hausse, certaines marques adaptent leur packaging. Aux côtés des bouteilles d'un litre – une norme jusqu'à présent – on en retrouve désormais un volume légèrement diminué (90 centilitres).