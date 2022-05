Agriculture : "La sécheresse globale a plus d’un mois d’avance"

Quelle est la situation actuelle ?

On se dirige vers le mois de mai le plus chaud de France. L’ancien mois de mai le plus chaud, c’était en mai 2011. Là on va le battre, et pas que d’un peu. C’est aussi le 39e jour d’affilée qu’on est au-dessus des normales de saison, ce qui est, en soit, un record. Pour les précipitations, on sera dans les mois de mai les plus secs des mois de mai français. Pour l’instant, on est très sec. Au niveau des sols, on mesure l’indice hydrique entre 0 et 1. Quand on s’approche de 1, le sol est à saturation en eau et quand on est à 0, il y a plus d’eau. Là, on est entre 0,5 et 0,6, ce qui équivaut à ce qu’on observe normalement fin juin. La sécheresse globale a un peu plus d’un mois d’avance, ce qui est très conséquent.

Qu’est-ce qu’il se passera en juin, juillet, août si les prévisions saisonnières de Météo France, qui présagent un temps sec et chaud, se confirment, sachant qu’on part avec un départ très négatif ? C’est particulièrement inquiétant. Surtout que les températures très élevées qu’on va observer ces prochains jours augmentent l’évapotranspiration, ce qui dessèche encore plus la végétation et le sol. Donc la chaleur accentue la sécheresse.