"Mois sans pêche" dans le golfe de Gascogne : les professionnels du poisson indemnisés

Pendant un mois, plus de 450 navires français n'auront pas le droit de pêcher dans le golfe de Gascogne pour protéger les dauphins. Le gouvernement indique ce jeudi que l'ensemble des entreprises de pêche "seront indemnisées pour leurs pertes". L'interdiction s'applique aussi aux navires étrangers dans la zone.

Les entreprises de pêche seront "indemnisées pour leurs pertes". Le gouvernement promet de largement aider "l'ensemble de la filière aval", au cours du "mois sans pêche" entériné par le Conseil d'État dans le golfe de Gascogne, à partir de lundi et jusqu'au 20 février inclus. Tous les bateaux de huit mètres ou plus, équipés de certains types de filets, devront rester à quai durant cette période. Cette mesure est destinée à éviter que des dauphins et marsouins soient capturés accidentellement.

L'interdiction, souligne le ministère dans un communiqué, s'applique à l'ensemble des navires concernés actifs dans la zone, "français et battant pavillon étranger". En France, plus de 450 navires sont concernés par la mesure. Les pertes sont estimées à des dizaines de millions d'euros. Les mareyeurs, qui transforment le poisson frais débarqué dans les criées, estiment, eux, leur préjudice à plus de 60 millions d'euros.

Une mesure reproduite en 2025 et en 2026

L'ensemble de la filière grince des dents après cette décision prise par arrêté par le gouvernement en octobre. Jugeant les dérogations envisagées par le gouvernement trop importantes, le Conseil d'État, saisi en référé par des associations de défense de la nature, les a suspendues en décembre. Conséquence : l'essentiel de la flotte de la région ne pourra plus pêcher pendant les quatre prochaines semaines.

"La France a notifié un dispositif d'aide au maximum rendu possible par le cadre européen", tente donc de rassurer le ministère de la Transition écologique dans un communiqué publié ce jeudi. Il "accompagnera aussi, en complément des soutiens apportés par les Régions, l'ensemble de la filière aval et de la mise en marché, avec l'activation en cas de besoin de mesures de chômage partiel et des aides spécifiques adaptées aux différentes situations", promet-il dans le même texte. Ce "mois sans pêche" doit être réitéré en 2025 et en 2026.

En décembre, après la confirmation de cet arrêté par le Conseil d'État, le président du Comité national des pêches (CNPMEM), Olivier Le Nézet, dénonçait l'influence d'"ONG extrémistes" qui "veulent faire disparaître nos métiers et nos filières en faisant du golfe de Gascogne où nous travaillons depuis des siècles, une zone interdite à la pêche". L'association Sea Shepherd voyait pour sa part dans ce nouvel épisode une "nouvelle victoire historique" qui "permettra d'offrir un répit aux cétacés cet hiver dans le golfe de Gascogne".