Finale du Mondial : une chute de consommation d'électricité équivalente à "trois réacteurs nucléaires"

Les sollicitations sont ensuite reparties à la hausse lors de la mi-temps : "La consommation remonte d’environ 1 GW", ce qui s'explique "notamment par la reprise d’autres activités et les lumières qui s’allument à la tombée de la nuit", précise le gestionnaire du réseau de haute tension. Entre la deuxième mi-temps et les prolongations suivies de tirs au but, "une légère hausse" a aussi été enregistrée, avant "une reprise de la consommation importante d’environ 2GW qui ramène la courbe de la consommation à son niveau habituel" au moment de la fin du match.

RTE appelle toutefois à prendre ces chiffres avec prudence : ils doivent être mis en perspective avec la hausse des températures ce dimanche ("environ +6°C sur la journée" note le réseau), mais aussi l'horaire lui-même du match, qui a débuté en fin de journée, à 16h, et non à la nuit tombée. Les données doivent aussi encore être consolidées. Il est certain en revanche que les variations de consommation ont été amorties par les dispatcheurs du gestionnaire : "Il n’y a donc pas eu de risque sur la sécurité d’approvisionnement en électricité", a-t-il ajouté.