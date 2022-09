Monnaie : l'euro sous les 0,99 dollar, nouveau plancher depuis 20 ans

La dégringolade continue. Remonté en mai 2021 (1,22237) après une longue période d'incertitude, l'Euro a depuis entamé une chute vertigineuse. Ce lundi, vers 05h45 GMT, il a reculé de 0,71% pour s'établir à 0,9883 dollar. Il s'agit de sa valeur la plus basse depuis 2002, année du lancement de la monnaie unique sous forme de pièces et billets. Le 1er janvier de cette année-là, la monnaie continentale valait 0,8895 dollar et 0,99 dollar le 12 juillet 2002.