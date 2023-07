Commerces touchés par les violences urbaines : comment obtenir des indemnisations et des aides

Les professionnels touchés doivent tout d'abord réaliser leur déclaration de sinistre ou de perte d'exploitation "le plus vite possible" auprès de leur assureur, explique le site du gouvernement. Pour ce faire, ils doivent d'abord déposer une plainte au plus vite. Si l'identité de l'auteur est inconnue, ce qui fut très souvent le cas lors des attaques et pillages constatés la semaine passée, il est possible de gagner du temps en effectuant une déclaration d'atteinte aux biens, comme des vols et dégradations, directement en ligne sur la plateforme www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr. Pour que la plainte soit enregistrée, il faut toutefois se déplacer en gendarmerie ou dans un service de police pour signer la déclaration.

Il faudra ensuite déclarer les dommages auprès de l'assureur pour obtenir une indemnisation, en fonction de la garantie souscrite dans le contrat, explique sur son site la fédération professionnelle France Assureurs. Au besoin, un expert peut être mandaté pour évaluer l'ampleur de ces pertes et dégradations et le montant qu'elles représentent.

Le délai de déclaration du sinistre, qui est en général limité à cinq jours, est exceptionnellement prolongé jusqu'à 30 jours par les assureurs, précise le gouvernement. Ces derniers se sont aussi engagés à accélérer le processus d'indemnisation, ainsi que réduire les franchises "au cas par cas pour les commerçants indépendants". Quant aux banques, Bercy leur a demandé de "faire preuve de la plus grande compréhension vis-à-vis des échéances bancaires", insiste le gouvernement sur son site.