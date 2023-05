Moselle : une usine de panneaux solaires va ouvrir en 2025, 1700 emplois créés

L'annonce sera officialisée par Emmanuel Macron, en personne. Lundi 15 mai, lors du sommet "Choose France", le chef de l'État actera l'implantation d'une usine de production de panneaux photovoltaïques à Sarreguemines, en Moselle. Un investissement de "700 millions" d'euros représentant 1700 emplois, a affirmé, dimanche 14 mai, sur franceinfo le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. "Pendant des années, on a subventionné des panneaux photovoltaïques qui étaient faits au bout du monde, là on va avoir des panneaux photovoltaïques Made in France", s'est-il félicité, confirmant une information du JDD.

Le projet mosellan est porté, selon l'hebdomadaire, par Holosolis, une émanation du groupe InnoEnergy, qui compte parmi ses actionnaires Siemens, le CEA ou encore plusieurs universités européennes. L'usine de production de cellules photovoltaïques doit entrer en service en 2025 et disposer d'une capacité de 5 gigawatts à terme.