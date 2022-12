New York, Singapour, Paris... Découvrez le classement des villes les plus chères

La vigueur du dollar élève New York au premier rang des villes les plus chères du monde, ex aequo avec Singapour, selon le classement établi par The Economist.

"Les prix ont flambé de 8,1% en moyenne sur un an (en monnaie locale) dans 172 villes majeures autour du monde, la plus forte hausse enregistrée depuis au moins 20 ans", note aussi le rapport 2022 sur le coût de la vie, publié jeudi 1er décembre par la revue britannique.

Cette hausse des prix est le reflet de la guerre en Ukraine et des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 qui perturbent les chaînes d'approvisionnement et ont notamment des conséquences sur les secteurs de l'énergie et de l'alimentation.