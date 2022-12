Non, les salaires dans l'hôtellerie et la restauration n'ont pas bondi de 16% cette année

Dans la restauration et l'hôtellerie, les chefs d'entreprise peinent à recruter depuis de longues années. Un constat que ne conteste pas leur ministre de tutelle, Olivia Grégoire, en charge des Petites et Moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. Sur France Info, elle a évalué à 200.000 le nombre de postes à pourvoir dans ces deux secteurs d'activité. N'est-ce pas le résultat de salaires trop faibles, lui demande-t-on ? La représentante du gouvernement n'en est pas convaincue et estime que la situation est "un peu plus complexe que ça". Elle en veut pour preuve une "augmentation de salaire de 16%" cette année dans "l'hôtellerie et de la restauration". La réalité est pourtant beaucoup plus nuancée, avec des hausses réduites, voire nulles, pour de très nombreux salariés.