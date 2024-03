"Nouveau nucléaire" : les réacteurs EPR 2 d'EDF vont-ils plomber votre facture d'électricité ?

Dans un rapport publié mardi, l'ONG Greenpeace dénonce "l'insoutenable légèreté d'EDF" sur le nucléaire. Elle pointe une "sous-estimation systématique des coûts" des réacteurs EPR2 commandés par le gouvernement. Et alerte sur le risque de voir la facture des consommateurs "grimper tôt ou tard".

Une "immaturité" et des estimations "fantaisistes". Mardi 19 mars, Greenpeace a publié un rapport au vitriol contre le programme de construction de six nouveaux réacteurs EPR 2 commandés par l'État à EDF. Selon le document de 49 pages, l'ONG anti-nucléaire estime que l'entreprise "ne prend pas en compte le retour d'expérience de la filière EPR en France et dans le monde".

L'étude se base notamment sur le "fiasco industriel" de Flamanville, mais aussi les EPR construits en Finlande, au Royaume-Uni ou en Chine pour avancer que "si on regarde ce retour d'expérience, au stade de planification où on en est, on observe que ni les coûts ni les délais annoncés par EDF ne sont réalistes" pour les nouveaux EPR, assure à TF1info Pauline Boyer, chargée de campagne nucléaire pour Greenpeace France.

Des dépassements qui, alerte l'ONG, "affecteront directement les finances publiques et les consommateurs, qui verront tôt ou tard grimper leur facture d'électricité". Et la représentante de l'ONG d'expliquer : "Avec nos calculs, on a un coût de l'électricité qui sortirait de ces nouveaux réacteurs compris entre 135 euros par mégawattheure et 176 euros/MWh, ce qui est largement supérieur à notre référence actuelle, qui est de 70 euros/MWh". Les nouveaux EPR vont-ils vraiment plomber la facture des Français ? Pas si simple.

Objectif : moins de nucléaire dans le mix électrique

Si le rapport de Greenpeace pointe que "la rentabilité du projet 'nouveau nucléaire' apparaît largement compromise" avec des "conséquences insoutenables" sur les contribuables et les finances publiques, il est en réalité difficile d'estimer avec précision le coût de ces EPR 2 pour les particuliers. Selon les spécialistes contactés par TF1info, cette hausse du prix de l'électricité n'interviendra pas tout de suite, mais pas "avant 2035, voire 2040", et elle dépendra du type de financement décidé pour la construction des réacteurs, mais aussi des coûts de production qui seront alors pratiqués.

Selon eux, l'électricité fournie par le "nouveau nucléaire" sera plus chère que le nucléaire actuel. Mais si cette énergie est aujourd'hui prépondérante dans la production d'électricité de l'Hexagone - 70% du mix électrique français en moyenne sur ces 20 dernières années -, sa part devrait baisser dans les années à venir. Le gouvernement a en effet lancé un vaste chantier de développement des énergies renouvelables (ENR) pour augmenter leur part dans la production d'électricité de l'Hexagone. Et c'est cette part des ENR qui devrait déterminer la hausse de la facture pour les Français.

Plus la part des renouvelables sera importante, moins le coût du "nouveau nucléaire" pèsera dans la facture, détaillent les spécialistes. Pour le moment, difficile toutefois de savoir ce que représentera le mix électrique français à l'horizon 2035, date prévue par EDF pour la mise en service du premier EPR 2, car le gouvernement n'a toujours pas présenté sa programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) qui doit donner la feuille de route énergétique de l'Hexagone à l'horizon 2030 et 2035.

"À l'horizon 2035, on sera peut-être à 50% maximum d'énergie nucléaire dans le mix français", détaille un expert interrogé par TF1info, ce qui pourrait amortir la hausse du coût de l'électricité produite par le "nouveau nucléaire". En revanche, si la part du nucléaire dans le mix électrique reste élevée - aux alentours des 70% actuels - la facture pourrait alors s'avérer salée pour les consommateurs.

De son côté, EDF ne répond pas sur la question de la hausse de la facture, mais précise à TF1info qu'il travaille à "améliorer la robustesse des coûts et du planning du projet EPR 2, en lien avec les entreprises de la filière nucléaire française". Des travaux qui "se poursuivent en 2024 dans une volonté d'optimiser les coûts du planning". "Dans le cadre de son exigence de performance, EDF a pour rôle de vérifier que les conditions de succès du programme EP2 - en matière de coût, de durée et d'efficacité - soient rassemblées tout au long du déploiement", précise encore l'énergéticien qui assure que les EPR 2 sont une "version optimisée de l'EPR" qui devrait éviter les écueils de leurs prédécesseurs.

"Il est plus simple à construire (sans compromis sur la sûreté), plus standardisé (effet de série avec 3 paires donc une durée de construction optimisée, préfabrication en usine ou modularisation), avec une intégration de la filière industrielle dès la conception", assure EDF.

De nouvelles estimations attendues en fin d'année

L'alerte lancée par Greenpeace intervient après la réévaluation de la facture prévisionnelle du programme des trois paires de réacteurs qui doivent être installés à Penly (Seine-Maritime), Gravelines (Nord) et sur le site de Triscastin (Drôme-Vaucluse) ou du Bugey (Ain). Le 4 mars dernier, Les Echos avaient révélé que le coût prévisionnel des six réacteurs était désormais évalué à 67,4 milliards d'euros au lieu des 51,7 milliards annoncés en février dans un rapport gouvernemental.

"Mais avec une hausse potentielle de la facture de +30%, ces chiffres sont loin d'une projection crédible", pointe Greenpeace qui estime, elle, dans son étude, que la facture pourrait dépasser les 100 milliards d'euros. Pour cette estimation, l'ONG s'appuie notamment sur les chiffres de l'EPR de Flamanville, dont le chantier a été lancé en 2007 et qui devait durer cinq ans pour un coût de 3,3 milliards d'euros. Les travaux auront finalement duré 17 ans pour une facture aujourd'hui estimée à 13,2 milliards d'euros.

Dans ce cadre, l'ONG demande "plus de transparence" sur les chiffrages indiqués par EDF. Si cette dernière ne commente pas les données publiées par l'ONG et n'a jamais confirmé la hausse de 30% du budget dévoilée par Les Échos, elle précise à TF1info qu'elle a lancé "un plan de compétitivité qui vise notamment à challenger le programme d'achats pour la construction des trois paires d'EPR 2 et la signature des premiers marchés". L'entreprise estime ainsi "nécessaire d'instaurer un temps de réflexion avec les acteurs de la filière", et annonce qu'elle fournira "une nouvelle estimation du coût des 3 premières paires d'EPR 2 à la fin de l'année".