Nouveau record pour le Livret A, avec plus de six milliards d'euros déposés en février 2023

"Une augmentation de taux a, en règle générale, un effet sur la collecte durant trois mois", explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne, auprès de La Tribune. "La forte collecte de 2023 est liée à l'ampleur et la rapidité des hausses intervenues en un an." Et cela devrait durer. "Le mois de mars devrait encore être marqué par une collecte élevée, toujours sous l'emprise de l'effet taux", anticipe-t-il. Le phénomène devrait encore perdurer jusqu'à mi-2023.