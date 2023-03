Nucléaire : de nouvelles fissures sur deux réacteurs

Face à ces découvertes, EDF doit remettre à l'ASN une stratégie de contrôle révisée dans les prochains jours. Au total, l'électricien va devoir vérifier 200 soudures dans l'ensemble de son parc. De quoi provoquer potentiellement des arrêts prolongés de réacteurs et soulever des incertitudes sur la production nucléaire en 2023 après une année 2022 déjà catastrophique pour l'électricien durant laquelle une part importante de ses 56 réacteurs ont été mis à l'arrêt pour des opérations de contrôle ou de maintenance.

Suite à ces problèmes, l'an passé, EDF a déploré une production au plus bas depuis 1988, entraînant une perte de 18 milliards d'euros malgré la flambée des prix de l'énergie. Selon une étude du World Nuclear Industry Statut Report, la disponibilité des centrales en France a atteint un plus bas historique à 54% contre 73% en moyenne sur la période 2015-2019 et le nucléaire n'a représenté que 62,7% de la production électrique en France contre 69% en 2021 et plus de 70% auparavant.