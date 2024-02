Nucléaire : EDF a choisi Amazon pour héberger des données du parc français

EDF a conclu un partenariat avec Amazon Web Services, filiale du géant américain du commerce. Par conséquent, la gestion de certaines données sur des pièces du parc nucléaire français exploité par EDF a été confiée à cette branche d'Amazon. Un choix qui s'est fait "en respect des exigences en termes de cybersécurité", assure le groupe.

Un choix qui interroge. Au printemps dernier, EDF a décidé de faire appel à Amazon Web Services, la filiale "cloud" du géant américain du commerce, afin de lui confier la gestion d'une partie du système d'information consacré aux pièces du parc nucléaire français. Une information publique a fait savoir le groupe, mais qui n'a été révélée que ce mercredi 14 février par le Canard Enchainé.

Un partenariat pour "compléter l'offre des 'data centers'"

"Pour accompagner dans la durée le parc nucléaire en exploitation, EDF a décidé de moderniser une partie de son système d'information dit de gestion. Dans le cadre de ces travaux, plusieurs partenaires IT (informatique et technologies), dont AWS, ont été sélectionnés pour venir compléter l'offre des 'data centers' et des compétences internes", a confirmé l'électricien français.

Selon Le Canard Enchaîné, la décision vise à numériser et sauvegarder les références des pièces des centrales afin de mieux gérer le stock de pièces disponibles et faciliter la maintenance des réacteurs. Cette démarche a néanmoins été entreprise "dans le respect des exigences en termes notamment de cybersécurité, enjeu majeur pour le groupe", a affirmé EDF.

Pourtant, l'hebdomadaire s'étonne que ces données d'EDF, groupe renationalisé par l'État, se trouvent hébergées par une entreprise américaine, plutôt qu'elles soient confiées à un groupe français. Les lois en vigueur aux États-Unis, à l'instar du Fisa (Foreign Intelligence Surveillance Act) ou le Cloud Act, peuvent effectivement, dans certains cas, contraindre les logiciels américains à remettre aux autorités les données qu'ils détiennent, quel que soit l'endroit dans le monde où se trouvent ces données.

Interrogé sur le choix de confier malgré tout la gestion d'une partie de son système d'information à un acteur américain, EDF indique qu'il ne fera "pas de commentaires ni sur le contenu du contrat, ni sur les dimensions financières, ces informations étant couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle". Contacté, le ministère de l'Économie n'a pas répondu à l'heure où cet article est publié. Le gouvernement porte pourtant une "stratégie cloud" qui dénonce justement "la dépendance au cloud étranger" et qui soutient financièrement des acteurs français de ce secteur stratégique.

Actuellement, le domaine du "cloud" est totalement dominé en Europe par les grands acteurs américains que sont Microsoft Azure, Google Cloud et AWS. D'après la Tribune, ces acteurs captent à eux trois plus de 70% du marché et plus de 80% de sa croissance. Parallèlement, des acteurs européens tentent d'émerger. Côté France, les acteurs sont généralement des petites entreprises, à l'exception du leader OVHCloud (2400 salariés, 788 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2022). Outscale, filiale de Dassault, spécialisée dans le "cloud" et qui est la solution suggérée par le Canard Enchainé pour rivaliser avec AWS, emploie de son côté 250 salariés et a généré 66,2 millions d'euros en 2022.