Nucléaire : EDF annonce le rachat d'une partie de l'activité de General Electric

Selon le communiqué, l'opération de rachat concernerait "les équipements d’îlots conventionnels de GE Steam Power pour les nouvelles centrales nucléaires, dont les turbines Arabelle - les plus puissantes au monde - ainsi que sur la maintenance et les mises à niveau des centrales nucléaires existantes".

Ces turbines à vapeur sont un actif stratégique pour la filière nucléaire. GE revendique la moitié du marché mondial face à des concurrents comme Mitsubishi ou Siemens. Elles pourront notamment équiper les réacteurs de technologie EPR et EPR2 ainsi que les SMR (Small Modular Reactor), est-il précisé.

Les activités nucléaires et les équipes concernées par l'opération envisagée sont situées à "près de 70% en France, notamment sur des sites industriels comme Belfort et La Courneuve", et concernent une quinzaine de pays au total.