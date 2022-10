La France importe-t-elle de l'uranium russe alors qu'elle boude son gaz et son pétrole ?

Dans l'Hexagone, compte-t-on sur l'uranium russe pour assurer le bon fonctionnement de notre filière nucléaire ? Pour le savoir, TF1info s'est rapproché du cabinet de la ministre Agnès Pannier-Runacher, en charge de la Transition énergétique. Sa réponse est brève et très claire : "La France n'importe pas d'uranium naturel de la Russie, et bénéficie d'une fourniture d'uranium naturel diversifiée dans plusieurs pays, sur plusieurs continents pour faire fonctionner le parc électronucléaire français". De fait, "la France ne dépend pas de la Russie sur son cycle combustible nucléaire", nous répond-on.

Quid des sources d'approvisionnement en question ? Relancé, l'entourage de la ministre ajoute que l'uranium utilisé en France provient d'Amérique du Nord, d'Asie, ainsi que d'Afrique.

Libération, il y a quelques mois, avait tenté d'en savoir plus et soulignait que la Russie assurait 6% de la production mondiale d’uranium naturel. Pour autant, en 2021, Moscou n'était "que" 3e plus gros fournisseur d'uranium à l'UE (un peu moins de 20% des volumes), derrière le Niger (24%) et le Kazakhstan (23%).