Nucléaire : la nouvelle fissure découverte sur un réacteur fragilise un peu plus EDF

Cette découverte jette de nouvelles incertitudes sur la fiabilité du parc nucléaire français et la production des 56 réacteurs du pays pour 2023. En 2022, année noire pour EDF, l'électricien a déploré une production au plus bas depuis 1988, entraînant une perte de 18 milliards d'euros, là où d'autres ont enregistré des bénéfices sans précédent, en raison de la flambée des prix de l'énergie. Selon une étude du World Nuclear Industry Statut Report la disponibilité des centrales en France a atteint un plus bas historique à 54% contre 73% en moyenne sur la période 2015-2019 et le nucléaire n'a représenté que 62,7% de la production électrique en France contre 69% en 2021 et plus de 70% auparavant en France.

EDF comptait redresser la barre en 2023, avec des prévisions de production comprises en 300 et 330 TWh, en progrès, mais en deçà d'une année 2020 déjà très basse avec le ralentissement de l'économie due à la pandémie de Covid-19. Si pour le moment l'électricien a affirmé au Monde que "la fourchette de production 2023 reste inchangée", il faudra attendre les contrôles dans les prochains mois pour déterminer l'impact exact de ce nouvel incident pour l'entreprise et s'il peut toucher les 5 autres réacteurs P'4 - les réacteurs les plus puissants à 1300 MW - présents dans l'Hexagone.