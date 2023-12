Nugreen : le pouvoir d'allier alimentation et bien-être

Ce contenu est conçu et réalisé par

Agir sur sa santé, c’est agir sur son alimentation et sur son bien-être. Pour vous aider à prendre soin de vous, nugreen regroupe les experts de ces deux secteurs pour la première fois au même endroit. Avec nugreen, découvrez une plateforme intuitive, pensée pour vous et votre santé. Accédez en un clic au meilleur du bien-être et de l’alimentation saine, près de vous.

Mieux manger pour améliorer son bien-être et sa vitalité ? Ou améliorer son bien-être pour mieux manger ? C’est dans cette vision globale que s’inscrit nugreen avec la promesse : "Agir et se faire plaisir". Agir en adoptant de nouvelles méthodes et en trouvant la ou les solutions qui nous font du bien. Se faire plaisir en ayant le choix parmi de nombreux prestataires de qualité qui, par leur travail, vous permettent de passer d’agréables moments, de vous reconnecter à vous-même, de découvrir de nouvelles saveurs ou de vous améliorer pour vous sentir toujours plus confiant et serein au quotidien.

Construire le monde de demain nécessite un changement de nos modes de vie en se tournant vers plus de naturel, en rétablissant un lien sain et durable avec l’alimentation. Particuliers ou entreprises, grâce à nugreen, il n’a jamais été aussi simple d'être acteur du changement. nugreen sensibilise sur les liens qui existent entre alimentation, santé intestinale, santé mentale et cérébrale, composants du bien-être dans sa globalité. En facilitant l’accès aux services qui permettent d’agir naturellement sur notre bien-être, nugreen promeut un mode de vie où l’on se sent mieux, en conscience avec notre corps et ceux qui nous entourent.

Accompagner les professionnels dans le défi de la transition environnementale, sociétale et solidaire

La mission de nugreen est d'accompagner les entreprises et les professionnels dans ce grand défi que constitue la transition environnementale, sociétale et solidaire en recréant du lien entre les différents corps de métier. De nombreuses opportunités existent pour se démarquer et amorcer la transition en douceur. Particuliers et entreprises souhaitent devenir plus responsables et mettre en place des actions (logistiques, communicatives et managériales) plus durables.

Nugreen permet donc aux professionnels engagés, qui composent notre communauté, de se retrouver pour agir. Ils souhaitent leur apporter la flexibilité nécessaire à la création de nouvelles opportunités qui soutiennent leurs ambitions. Redonner la place au collectif afin d’anticiper, ensemble, les défis de demain. Replacer l’éthique au centre de leurs modes de consommation, en proposant des offres et services différents et complémentaires à ce qui existe aujourd’hui.

Conscients de leurs singularités, nugreen pense qu’il existe autant de solutions que d’individu et que vous avez tous le droit d’accéder facilement à celles qui nous correspondent. En vous permettant de trouver la méthode adaptée à vos besoins, nugreen peut accompagner chaque individu, en l’aidant à changer de vie, à trouver l’équilibre nécessaire à son bien-être, en toute simplicité.

Plus d'information sur la plateforme nugreen.

Contenu publi-rédactionnel. La rédaction de TF1 INFO n’a pas participé à sa réalisation.