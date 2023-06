Opération "Tournesol 28" ou comment les gendarmes ont mis fin à un trafic très lucratif d'huile usagée

Tout commence dans des enseignes de restaurations rapides où l'huile de friture est indispensable et utilisée en quantité. Depuis des années, l'une d'entre elles la recycle en biocarburants et la revend à une société spécialisée qui la récupère dans une cuve située sous le restaurant. Mais ces derniers mois, des malfrats sont venus la nuit se brancher à un tuyau pour la pomper et la voler.