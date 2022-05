Orange : Stéphane Richard renonce à son indemnité de départ de près d’un demi-million d’euros

Toutefois, le PDG d’Orange a renoncé à cette somme "face à l’incompréhension de certains actionnaires qui considèrent que cette attribution n’est pas conforme aux principes qui doivent s’appliquer à la rémunération des mandataires sociaux". Au début du mois, les "proxy advisors" d’Orange, des agences de conseil qui soufflent à l’oreille des grands actionnaires, avaient recommandé de voter contre cette rémunération, estimant le geste "injustifié".

Au cœur de ce refus : la condamnation de Stéphane Richard, en novembre 2021, par la cour d’appel de Paris à un an d’emprisonnement avec sursis et 50.000 euros d’amende pour complicité de détournement de fonds publics dans l’affaire de l’arbitrage controversé entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. En 2018, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire avait prévenu qu’en cas de condamnation, le PDG devrait remettre son mandat, l’État étant le premier actionnaire du géant français des télécoms, à hauteur de 20% du capital de l’entreprise.