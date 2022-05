Ouverture du forum de Davos : Oxfam exhorte à taxer les plus riches

En parallèle, ce seraient 263 millions de personnes qui devraient plonger dans l'extrême pauvreté d'après Oxfam, en raison de la forte hausse de l'inflation dans la plupart des régions du monde, énergie et alimentation en tête. Cela représente un million de personnes toutes les 33 heures, selon elle.

Pour tenter de remédier à cette situation, l'ONG appelle à plusieurs mesures fiscales, dont un impôt de solidarité exceptionnel sur la fortune nouvellement acquise par les milliardaires pendant la pandémie. Cet impôt permettrait d'utiliser les ressources dégagées durant cette période de crise pour soutenir les plus modestes et parvenir à "une reprise juste et durable" après la pandémie.

Oxfam propose aussi de taxer temporairement les bénéfices exceptionnels réalisés ces dernières années par les multinationales des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique ou pétrolier par exemple, avant de penser à une imposition plus permanente des plus fortunés. Un impôt annuel de 2% sur les millionnaires et de 5% pour les milliardaires génèrerait ainsi 2520 milliards de dollars par an, selon un calcul de l'organisation. Une somme qui pourrait permettre de sortir 2,3 milliards de personnes de l'extrême pauvreté.