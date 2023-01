Date de lancement, produits... Le gouvernement détaille les contours que pourrait prendre le panier anti-inflation

Ce panier pourra se présenter sous la forme de "familles de produits" comprenant notamment le frais et l'hygiène, mais dont il reviendra aux distributeurs de "fixer les références", a souligné Olivia Grégoire. L'accent ne sera pas uniquement porté sur les tarifs : "J'ai à cœur que ce soit des produits de qualité, des produits frais, possiblement bio, dans des marges importantes, et pas uniquement un panier petit prix", a-t-elle appuyé. Le ministère évoquait deux semaines plus tôt "une vingtaine de références sur 20.000 à 30.000 références en magasin".

La ministre recevra les distributeurs cette semaine et souhaite pouvoir les convaincre "de faire une action collective ensemble à partir du mois de mars pour trois mois, pour pouvoir avoir une action sur une cinquantaine de produits collectivement et concomitamment, pour que les gens puissent se repérer, avoir une balise dans ces prix à la consommation". "J'ai bon espoir d'y parvenir", a assuré Olivia Grégoire. Jusqu'alors, "les distributeurs n'ont pas attendu pour mettre en place des opérations coups de poing, et heureusement, mais ils le font de façon désordonnée", a-t-elle regretté.