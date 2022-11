La dette de Paris est-elle hors-norme comparée aux autres métropoles ?

Quand on s'intéresse aux autres villes françaises, on constate que Paris n'est pas la ville avec le plus fort endettement par habitant. Parmi les métropoles de 50.000 habitants au moins, Levallois-Perret affichait en 2020 une dette s'approchant de 5000 euros par habitant. Des villes comme Mulhouse, Antibes ou Arles sont quant à elles autour de 2000 euros par habitant, des montants supérieurs à ceux de la moyenne des villes des 50 à 100.000 habitants (1399 euros par personne) ou ceux de la moyenne des villes de plus de 100.000 habitants, Paris exclu (1142 euros).

Une série de grandes villes, telles que Lyon (725€/hab.), Strasbourg (954€/hab.), Nantes (758€/hab.) ou Orléans (762€/hab.) affichent un endettement par habitant très contenu, la palme revenant sans doute à Brest (183€/hab.). Pour autant, si Paris se démarque avec une dette très importante par rapport aux autres métropoles, les comparaisons entre différentes villes méritent d'être analysées avec une certaine prudence. La Chambre régionale des Comptes ne manque pas de rappeler que la capitale constitue "une collectivité spécifique, y compris en matière budgétaire". Cela se traduit notamment par le fait que Paris soit à la fois une ville et département, une "singularité institutionnelle" à garder en mémoire puisque cela influe sur ses recettes et ses dépenses. Notons enfin que l'activité des différentes métropoles contribue aussi à les différencier très largement. Paris, ville parmi les plus touristiques au monde, bénéficie d'importants revenus liés à la fréquentation étrangère. On comprend ainsi que l'impact de la crise sanitaire, qui a paralysée durant de longs mois les allées et venues des visiteurs, a particulièrement pénalisé la capitale.

Peut-on envisager une mise sous tutelle de Paris en raison de sa dette ? L'hypothèse n'est pas sans fondement, mais l'on constate qu'au cours des dernières décennies, une telle décision n'est intervenue qu'en de très rares circonstances. Outre la question de l'endettement, ce sont souvent des malversations et autres défauts majeurs de gestion qui ont conduit les autorités à décider d'une tutelle. Comme à Hénin-Beaumont, dont le maire Gérard Dalongeville a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du ministère de l'Intérieur le 27 avril 2009. Il avait été accusé de faux en écriture et usage de faux, détournements de fonds publics, favoritisme et recel de favoritisme lorsqu'il était en poste à la mairie.