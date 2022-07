L'euro tombe au niveau du dollar : quel impact pour notre portefeuille ?

Plombé par le risque d'une coupure des approvisionnements russes en gaz pour l'Union européenne, l'euro est tombé ce mardi à un dollar, une première depuis deux décennies. Alors qu'il valait jusqu'ici plus d'un dollar, l'euro est désormais équivalent à la monnaie notamment utilisée aux États-Unis. Est-ce une mauvaise nouvelle pour l'économie française ? Quelles seront les conséquences de cette parité sur le pouvoir d'achat des Français ? Christine Sinapi, économiste et directrice des programmes de l'Essca, répond à TF1info.

Un euro vaut à présent un dollar. Bonne ou mauvaise nouvelle pour l'économie française ?

Tout dépend de ce que l'on regarde. Lorsque l'euro se déprécie par rapport au dollar, il est plus facile d'exporter et donc de récupérer des dollars. Toutefois, notre monnaie étant moins forte sur le marché international, nous allons payer plus cher les importations. Pour le même prix d'achat, nous obtenons moins de marchandises. C'est ce cas de figure qui se produit aujourd'hui, avec une dépréciation de l'euro assez marquée.