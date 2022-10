Stations à sec : les tournées des éboueurs maintenues, mais inquiétude sur les stocks de carburants

Ailleurs en France et au sein d'autres sociétés, les stocks semblent pour l'instant tenir. Pour Pizzorno Environnement, présent notamment dans le sud et dans les régions à l'est du pays, les citernes sur les lieux d'exploitation et la diversification des fournisseurs de gazole lui permettent de continuer à fonctionner, sans baisser ni même arrêter le ramassage de déchets des différentes communes.

Au sein d'autres groupes, des ajustements ont été faits sans que cela impacte les tournées. Dans le Puy-de-Dôme, vers Clermont-Ferrand par exemple, les camions de toutes petites agences ont dû aller se ravitailler dans les grandes structures, qui disposent de cuves. De même, dans l'Oise, des petits transporteurs qui faisaient habituellement leur plein au sein des stations essence se sont finalement tournés vers des opérateurs privés, qui détiennent encore des stocks de gazole.