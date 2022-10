Stations à sec : 5 questions pour comprendre la "pénurie" de carburant

Le porte-parole du gouvernement s'est évertué à l'issue du conseil des ministres à minimiser la situation, assurant à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de pénurie générale. Plus d'une station-service sur 10 est malgré tout privée de carburant ou d'une partie d'entre eux, notamment de gazole, impactant le secteur des transports routiers et le monde agricole. Cela représente plus précisément 12% des stations dans le pays. L'enseigne TotalEnergies serait particulièrement concernée.