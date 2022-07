Un décret pour couper l'électricité des particuliers cet hiver est-il à l'étude ?

Surligné en jaune, on peut lire : "Selon nos informations, un décret est en cours de rédaction pour permettre des coupures d’électricité et mesures de délestage chez les particuliers, sans que celles-ci donnent lieu à indemnisation, à la différence de ce qui est fait pour les entreprises". Et en fin de page, le nom de Martine Orange, journaliste à Mediapart. En effet, cet article provient bien du site d’information. Publié le 8 juillet dernier et toujours accessible en ligne, le sujet s'intéresse à l’endettement que connait EDF et conclut sur ce risque, qui pèserait l’hiver prochain sur les consommateurs.