Pénurie d'essence : au moins 15% de stations touchées, l'Ouest en première ligne

Les difficultés à la pompe se poursuivent. Plus de 15% des stations-service sont ce lundi à court d'essence ou de gazole à la suite des mobilisations dans les raffineries pour protester contre la réforme des retraites. La situation est particulièrement compliquée dans l'Ouest du pays et notamment en Loire-Atlantique, où plus de la moitié des stations sont affectées.

Dans le détail, 15,72% des stations-service du pays sont en pénurie sur au moins l'un des carburants (essence et/ou diesel) qu'elles proposaient au 1er mars, d'après l'analyse faite par l'AFP des données du site gouvernemental des prix des carburants. On compte 7,38% de stations à sec.