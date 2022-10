Appel à la "grève générale" : quels secteurs pourraient être concernés ?

D'autres domaines ont annoncé se mobiliser en soutien. Du côté des transports en commun, le syndicat Sud-Rail Paris Nord a appelé les conducteurs des lignes de RER et Transiliens B, C, H et K à rentrer en grève à partir du 17 octobre. De même, le technicentre du Landy, en charge notamment de la maintenance des TGV, sur le réseau gare du Nord, des Eurostar et des Thalys a voté la grève à partir de lundi. Dès jeudi, certains salariés de la RATP se sont également mobilisés.

La secrétaire confédérale de la CGT Céline Verzeletti a par ailleurs indiqué une mobilisation dans la fonction publique, du 18 au 31 octobre. Les syndicats des dockers avaient par ailleurs déclaré leur soutien aux raffineurs et leur volonté de se mettre en grève en cas de réquisition.