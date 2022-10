Pénurie de carburants : le gouvernement menace d'"intervenir" pour débloquer les dépôts

La pression monte d'un cran. Alors que près de 30% des stations services de France sont toujours bloquées par la grève dans les raffineries, empêchant l'approvisionnement en carburants, le gouvernement appelle à la levée "sans délai" des blocages des dépôts de carburants. Il menace d'"intervenir" pour les débloquer, a déclaré sur RTL son porte-parole Olivier Véran.

"Nous mettons tout en œuvre pour que cette situation s'arrête", a-t-il ajouté au lendemain d'une réunion d'urgence à Matignon, en évoquant la possibilité de procéder à des réquisitions ou de rouvrir les accès aux dépôts. Olivier Véran a fait la différence entre la situation à Exxon, où "il n'y a plus aucune raison qu'il y ait le moindre blocage" après l'accord entre la direction et les syndicats lundi, et à TotalEnergies, où "la CGT continue à appeler à bloquer", ce que "nous considérons excessif et anormal". "La direction de Total a raison de demander la levée des blocages avant de discuter", selon lui.