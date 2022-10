Pénurie de carburants : les agences de location de voiture obligées de réduire leur flotte

Des difficultés dont a fait part Asma, responsable d'une agence de location de véhicules, jeudi 13 octobre sur LCI : "Une partie de mon parc est pratiquement à vide parce que les clients n'arrivent pas à remettre du carburant, et là, je me retrouve un petit peu coincé", a-t-elle expliqué à la chaîne.

Par conséquent, c'est elle qui s'est rendue tôt à la station-service afin de remplir le réservoir de ses voitures de location. "Là, si je ne fais pas le plein pour mes clients, il n'y a pas d'argent qui rentre, donc on essaye d'anticiper, on se lève un petit peu plus tôt le matin pour trouver des solutions", a-t-elle ajouté.