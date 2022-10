Pénurie de carburants : quelles raffineries sont bloquées par la grève ?

Comme chez Exxon à Notre-Dame-de-Gravenchon et à Fos-sur-mer, plus aucun carburant ne sort de la raffinerie de TotalEnergies à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), ni de celle de la Mède, avec partout un taux d'adhésion à la grève très élevé. Celle de Donges (Loire-Atlantique) va rejoindre le mouvement ce mercredi 12 octobre. Le syndicat CGT local justifie le débrayage par le refus de négocier de la direction... et par la décision gouvernementale d'effectuer des réquisitions sur les raffineries d'Exxon. Dernière de la liste, la raffinerie TotalEnergies de Feyzin (Rhône), connaissait jusqu'ici une participation moindre à la grève, et l'activité n'y était que ralentie... mais elle est désormais complètement à l'arrêt à cause d'un accident technique.