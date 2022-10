Pénurie de carburants : plus de 30% des stations-service n'avaient rien à vendre au plus fort de la crise

La situation a toutefois été très différente en fonction des territoires. Au plus fort de la pénurie, près d'une station-service sur deux n'avait rien à vendre dans les deux régions les plus touchées. Le 10 octobre, 47% des points de vente étaient en rupture totale en Île-de-France et, même jusqu'à 49% dans les Hauts-de-France le lendemain.