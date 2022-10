Pénurie de carburants : grève reconduite chez Esso-ExxonMobil et TotalEnergies

Le mouvement continue. La grève à la raffinerie Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme (Seine-Maritime), en Normandie, a été reconduite ce mercredi matin à l'unanimité, pour le 23e jour, malgré la menace brandie la veille par la Première ministre de réquisitionner les dépôts du groupe pétrolier. De même, chez TotalEnergies, les salariés ont voté la reconduction du mouvement sur tous les sites impliqués, a annoncé la CGT.

La raffinerie de Normandie, près du Havre, le dépôt de carburant de Flandres, près de Dunkerque, la "bio-raffinerie" de La Mède (Bouches-du-Rhône) et la raffinerie de Feyzin ont voté la reconduction "et la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) est entrée dans le mouvement" comme annoncé la veille, a indiqué à l'AFP Eric Sellini, coordinateur CGT pour le géant français. Quasiment toutes les raffineries de l'Hexagone sont touchées par le mouvement de grève : six sur sept (une huitième est située en Martinique).