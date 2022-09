Gaz et d'électricité : jusqu'où la France est tenue à la "solidarité énergétique" avec ses voisins européens ?

Les pays de l’UE ont réagi en bloc face à l’invasion russe en Ukraine. Une solidarité politique, qui s'est aussi traduite par la mise en place d'un plan énergétique. Le conflit a, en effet, amené la Russie à limiter ou arrêter ses exportations de gaz vers les États-membres, exposant en particulier l’Allemagne, la Pologne ou les pays Baltes.

Dans son accord, signé fin juillet par le Conseil de l’Europe pour la réduction de 15% de la consommation de gaz des pays européens, Bruxelles a inclus le principe de solidarité pour les pays les plus dépendants. Un "esprit de solidarité européen" en matière d’énergie, prévu dans le Traité de Lisbonne de 2007, en vertu duquel Paris est tenu d'approvisionner en gaz certains de ses voisins en difficulté, et reçoit des approvisionnements en électricité. La ministre de la Transition Énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé, ce vendredi 2 septembre, au sortir du Conseil de défense sur l'énergie, le renforcement de cette solidarité, en particulier avec l'Allemagne et l'Espagne. Alors que la France se prépare à des rationnements de gaz et d'électricité cet hiver, comment s'instaure ce mécanisme de solidarité, et jusqu'où peut-il aller ?