"Le choc pourrait être brutal" : vers une explosion des prix des carburants en 2023 ?

Depuis le début des grèves dans les raffineries et dépôts de carburant, réussir à faire le plein est presque devenu un luxe. Ce pourrait être encore pire dans les prochaines semaines. Bruno Le Maire a confirmé ce jeudi que les ristournes à la pompe mises en place par le gouvernement ne seraient pas prolongées, le ministre de l'Économie privilégiant "des aides ciblées".

La fin de l'aide généralisée sur les carburants s'ajoute à d'autres facteurs de tension, comme les grèves, l'embargo sur le pétrole russe en réponse à la guerre en Ukraine, ou encore la baisse de la production décidée par les pays producteurs de pétrole. Nous dirigeons-nous vers une nouvelle hausse du prix des carburants ? Le tarif du litre pourrait-il bientôt dépasser les deux euros ? Patrice Geoffron, professeur d'économie à Paris-Dauphine et membre du Cercle des économistes, répond à TF1info.

La pénurie de carburants dans près d'un tiers des stations-service peut-elle entraîner une hausse des prix à la pompe ?

Les grèves conduisent évidemment à perturber le circuit de distribution, avec des raffineries à l'arrêt. Pour y faire face, il est possible d'importer des carburants de l'étranger, notamment de Belgique. Il faut donc les acheter dans l'urgence et les acheminer en France, ce qui nécessite des coûts plus élevés, tout comme d'en importer directement transformé par bateau. Cela contribue à l'augmentation des prix.