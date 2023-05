Plus rentable que le pétrole : pourquoi le jus d'orange est devenu la cible privilégiée des traders ?

Trouvera-t-on encore du jus d'orange dans les rayons des supermarchés ? Conséquence directe de la chute de production de cet agrume, le concentré de jus d’orange congelé, qui constitue une transformation de la matière première pour faciliter son transport, se fait très rare, notamment dans deux des trois grands pays producteurs que sont les États-Unis, le Mexique et le Brésil. En cause : des aléas climatiques et bactériologiques.

Les deux gros ouragans ayant frappé la Floride, à l’automne 2022 ont grandement fragilisé les orangers, tandis que la maladie du dragon jaune, ou Huanglongbing (HLB), impacte désormais les arbres rescapés dont les fruits sont verdis à cause d'une bactérie et deviennent impropres à la consommation. La sécheresse au Mexique et le manque d’eau en Espagne participent également à cette baisse de production.