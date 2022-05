Pénuries : après l'embargo indien sur les exportations, le blé bat son record sur le marché européen

Ce record intervient après l'annonce, samedi, d'un embargo de l'Inde sur ses exportations de la céréale. Le pays a décidé cette interdiction pour assurer sa "sécurité alimentaire", après un déclin de sa production de blé en raison d'une canicule historique au printemps et de la hausse des cours, conséquence de la guerre en Ukraine, qui rend difficile son approvisionnement sur le marché mondial.

Sur les marchés mondiaux, l'annonce de l'Inde est un choc d'autant plus rude que New Delhi avait exporté sept millions de tonnes en 2021 et tablait sur 10 millions cette année, ce qui présentait le pays comme une des alternatives possibles au blé ukrainien.