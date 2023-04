Un million de barils par jour en moins : des géants pétroliers réduisent leur production, les prix flambent

Depuis octobre 2022, jamais une telle baisse de production n'avait été envisagée. Plusieurs géants pétroliers ont annoncé dimanche d'importantes coupes de production de pétrole en mai, défendant une "mesure de précaution" visant à stabiliser le marché. L'Irak, l'Algérie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Oman et le Koweït ont fait savoir qu'ils réduiraient leur production d'environ un million de barils par jour (bpj) au total, dès le mois prochain et jusqu'à la fin de l'année. Une annonce surprise dont les effets se répercutent déjà sur les prix des barils.

Dans le détail, Ryad va réduire sa production de 500.000 bpj, l'Irak de 211.000 bpj, les Émirats de 144.000 bpj, le Koweït de 128.000 bpj, l'Algérie de 48.000 bpj et Oman de 40.000 bpj, ont déclaré chaque pays via leurs agences de presse officielles respectives. Ces baisses ont lieu "en coordination avec certains pays membres de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole, NDLR) et non membres de l'Opep", selon le ministère algérien de l'Énergie. De son côté, Moscou, membre de l'Opep+ qui recoupe les producteurs de l'Opep ainsi que leurs alliés, a pour sa part annoncé prolonger la réduction de sa production de pétrole brut de 500.000 bpj jusqu'à la fin de l'année, selon un communiqué du vice-Premier ministre chargé de l'Énergie, Alexandre Novak, qui évoque une période d'"incertitude" sur le marché de l'or noir.