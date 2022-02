Plan de relance nucléaire : plus de 3000 embauches par an dès 2022 chez EDF ?

Des déclarations qui permettent à EDF d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Et de salariés. En 2022, 3300 personnes dans le nucléaire, dont la moitié en tant qu'ingénieurs, doivent être recrutés, selon les informations de France info. Et 4000 ingénieurs de plus devront être embauchés chaque année pour répondre aux besoins du plan de relance, estime de son côté l'Autorité de sûreté nucléaire.