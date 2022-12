Pluie, manque de neige, risques d'avalanche : les stations de ski en grande difficulté à Noël

Dans le Jura, moins de 2 centimètres de neige recouvrent actuellement les montagnes au-delà de 1300 mètres d'altitude. La neige se fait rare également dans le Massif Central, où certaines stations n'ont pu ouvrir que partiellement leur domaine début décembre, certains versants étant totalement dénués de neige. Dans les Pyrénées, la situation est rendue difficile à cause des pluies et du vent de sud en cours depuis plusieurs jours. "Faute d'un enneigement continu suffisant à cause de la douceur, certaines stations sont obligées de réduire leurs domaines, voire de fermer", prévient la Chaîne Météo sur Twitter, prenant en exemple la station de La Pierre-Saint-Martin, "habituellement l'une des stations des plus enneigées du massif".

Même scénario en Haute-Savoie, où il pleut jusqu'à 2300 mètres à La Clusaz, faisant disparaître la neige du paysage, comme on peut le voir sur cette photo partagée sur Twitter. En Haute-Savoie, toujours, un internaute partage l'image impressionnante de la station de la Praz-de-Lys Sommand, où le pied des pistes est transformé en un vaste champ de neige fondu.