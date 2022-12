Plus de 2 milliards d'euros : vers un bénéfice record pour la SNCF en 2022

Elle est souvent au cœur de l'actualité pour des négociations salariales ou des grèves. Mais en 2022, la SNCF se porte bien. Selon les chiffres avancés par nos confrères du Parisien, et non confirmés par la société, l'entreprise a dégagé plus de 2,2 milliards d'euros de bénéfices au cours de cette année. Un niveau record, loin devant le précédent daté de 2017 (1,5 milliard), et près de trois fois plus que l'an passé (890 millions).

Une bonne nouvelle pour la SNCF, qui tient à plusieurs explications. D'abord, la fréquentation des transports ferrés est en hausse. Quelque 14 millions de trajets longue distance ont été réservés cet été, pour les grandes vacances. Mais aussi parce que le groupe est parvenu à diminuer les pertes sur les transports de marchandises. "Les entreprises veulent décarboner leurs transports, le Fret se porte plutôt bien depuis deux ans", explique à TF1 Gilles Dansart, expert ferroviaire et rédacteur en chef newsletter "Mobilettre" (voir vidéo en tête de cet article). Ce secteur avait pourtant longtemps "plombé la SNCF".