Plus de 23 milliards d'euros : CMA-CGM signe des profits records pour une entreprise française en 2022

Après avoir évité la faillite en 2009 et perdu encore 229 millions de dollars en 2019, CMA-CGM avait déjà vu son bénéfice net exploser en 2021 à 17,9 milliards de dollars. L'armateur a atteint en 2022 un niveau de marge opérationnelle stratosphérique de 44,7% (+3,4 points sur un an), faisant mieux que des groupes de luxe comme LVMH. Il a gagné en moyenne 2711 dollars par conteneur sur l'année. Le groupe a assuré qu'il réinvestissait "près de 90% des bénéfices", dont deux milliards en France. Il a multiplié les investissements dans des bateaux et terminaux portuaires (à New York et en Inde notamment).