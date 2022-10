VIDÉO - Métiers en tension : comment marche le nouveau "vivier" de chômeurs de Pôle emploi ?

"Avant l'opération avec Pôle emploi, j'ai mis des annonces en ligne sur plein de sites. Un vendredi matin, j'ai organisé une session avec douze candidats : neuf ne sont pas venus et ne m'ont jamais prévenu", déplore Maxime Nicolas, directeur d'exploitation du restaurant Aux enfants terribles, à Marquette-Lez-Lille, dans le Nord. "Là, avec les candidats Pôle emploi, on nous annonce 20 présents à la session : les 20 sont présents", apprécie-t-il. Et il en a recruté douze parmi lesquels on compte des habitués de la restauration, comme Caroline, mais aussi des jeunes sans expérience. Ils bénéficieront des quatre semaines de formation en entreprise prévues.