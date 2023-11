Pollution automobile : le Parlement européen adopte la norme Euro 7

Une copie moins sévère que prévu. C'est ce que le Parlement européen a adopté ce jeudi concernant la nouvelle réglementation des émissions automobiles. La norme Euro 7 entrera notamment en vigueur plus tard qu'initialement annoncé.

Dans le détail, la norme Euro 7 devait s'appliquer à partir de 2025, en remplacement d'Euro 6, à tous les véhicules particuliers et poids lourds, quel que soit leur type de motorisation. Finalement, elle sera obligatoire en juillet 2030 pour les voitures et camionnettes, et juillet 2031 pour les bus et camions, contre 2027.