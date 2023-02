Pompe à chaleur géothermique : un nouveau coup de pouce dès mars pour les particuliers

Les pompes à chaleur géothermiques constituent "une option assez adaptée, notamment dans les zones rurales", a souligné la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. "Ces équipements durent des dizaines d'années, donc c'est vraiment un investissement qui a du sens", "fait clairement baisser la facture", "permet aussi de réduire l'empreinte carbone du chauffage et de rafraîchir l'été", a aussi fait valoir la ministre. Et cette dernière de sortir la calculatrice : au prix actuel des énergies, un ménage moyen économiserait chaque année au moins 800 euros en substitution d’un chauffage fioul et près de 500 euros en substitution d’un chauffage gaz.

L'aide pour l'installation d'une pompe à chaleur géothermique en remplacement d'une vieille chaudière thermique sera donc portée dès mars à 5.000 euros, quel que soit le niveau de revenu (contre 4.000 euros jusqu'ici pour les ménages les plus modestes et 2.500 euros pour les autres). Ce "coup de pouce" pourra être cumulé avec d'autres dispositifs de soutien et atteindre jusqu'à 16.000 euros d'aides publiques pour les ménages les plus modestes, selon le ministère.